Cidades Mãe é presa após oferecer filha de 7 anos para ter relação sexual em troca de drogas, em Trindade Um homem de 53 anos foi preso na ação e responderá pelo crime de estupro de vulnerável

Um mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta sexta-feira (28) contra uma mulher, de 27 anos, que oferecia a filha mais velha, com 7 anos na época, para ter relação sexual com homens em troca de drogas. Um homem de 53 anos foi preso suspeito de se relacionar com a criança. Os dois responderão pelo crime de estupro de vulnerável. O suspeito também tentou ter re...