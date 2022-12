Uma mulher precisou ser resgatada depois que o próprio filho trancou ela na casa onde moram e ameaçou colocar fogo no botijão de gás, em Novo Gama, a 182 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem de 35 anos tem esquizofrenia e, no momento, estava em um surto psicótico.

O fato aconteceu na última quinta-feira (8), no Loteamento Lunabel. O delegado Taylor Brito, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) e de Repressão a Narcóticos (Genarc), conta que, inicialmente, as equipes foram acionadas devido à uma denúncia de sequestro e cárcere privado.

“Quando chegamos no local, nos deparamos com a residência fechada e ao entrar nela, havia um botijão de gás pegando fogo. O rapaz havia feito um cercado para se defender e não queria sair de dentro. Retiramos a mãe dele da casa e, depois de duas horas de negociações, retiramos o rapaz”, relatou.

Além disso, ele descreve que havia panos amarrados e móveis encostados no portão de acesso ao lote e nas portas e janelas da casa. O investigador também detalha que o filho estava com um pedaço de madeira nas mãos e duas facas de cozinha escondidas nas botas.

O resgate contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a Polícia Civil (PC), o princípio de incêndio foi contido e a mãe passa bem. O filho foi encaminhado para uma unidade municipal de saúde e agora está internado em um hospital psiquiátrico.

