Cidades Mãe comove a web ao brincar com filho rejeitado por amigos em jogo Vídeo viralizou e prefeitura da cidade convidou garoto para jogar no time infantil de programa da cidade

Depois que Cauã Macedo de Morais, de 9 anos, foi rejeitado em um jogo de futebol por adolescentes por não saber jogar, a mãe do menino, a influencer Anna Cristina de Morais, de 26 anos, decidiu jogar futebol com o filho. Pelo hábito, ela gravou e editou um vídeo para mostrar que mesmo depois de ter ficado triste pela recusa no jogo, ele ficou alegre na brincadeira ...