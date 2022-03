Cidades Mãe condenada por matar bebê encontrado em escaninho é solta A professora é condenada há 18 anos e 8 meses por matar a filha recém-nascida

Em menos de 16 horas, Márcia Zaccarelli foi presa e deixou a Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. A professora é condenada há 18 anos e 8 meses por matar a filha recém-nascida. O corpo do bebê foi encontrado cinco anos depois do crime no escaninho de um apartamento no Setor Bueno, na capital. O pedido de prisão preventiva foi expedido pelo juiz Jesseir ...