Cidades Mãe de ciclista que teve perna esmagada durante briga de trânsito com motorista de app pede justiça Ciclista e motorista teriam brigado no trânsito, segundo testemunhas, e o homem manobrou o veículo no meio da rua e acelerou para atropelar o jovem

Testemunhas foram ouvidas pela Polícia Civil no caso do ciclista que teve a perna esmagada por carros durante uma briga de trânsito com um motorista de aplicativo, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. A delegada responsável pelo caso, Bruna Coelho falou que a mãe do ciclista pediu por justiça. “O depoimento dela foi mais uma questão burocr...