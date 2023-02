A mãe de Olívia de Oliveira da Silva, de 28 anos, disse à polícia que viu o ex-marido dela, Leandro Gomes da Silva, de 31, saindo da casa com uma faca na mão após o crime, em Catalão, na região sudeste de Goiás. Ele está foragido e é suspeito de pular o muro da casa da mulher e matá-la.

'"Ela [a mãe da Olívia] tentou segurar a perna dele enquanto ele pulava para rua, mas não conseguiu", disse o delegado Marcus Vinicius da Costa.

O crime aconteceu no domingo (26). Segundo o delegado, a mãe da jovem mora nos fundos da casa onde aconteceu o crime. O filho da vítima, de 8 anos, estava no local no momento do assassinato.

Olívia teve um relacionamento com Leandro durante 10 anos e tinha medida protetiva contra ele, mas o homem não respeitava. Segundo a Polícia Civil, a Polícia Militar recebeu denúncias de moradores da região falando que o ex-marido da jovem estava andando próximo ao local horas antes do crime.

Durante a madrugada, o criminoso pulou o muro, arrombou a porta da casa e deu dez facadas na vítima. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados, mas a jovem já estava morta.