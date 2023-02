A mãe da trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, disse que a filha teve uma reação alérgica após cheirar pimenta e precisou ser reanimada. A manicure Adriana Medeiros explicou que a jovem ficou sem oxigenação no cérebro por cerca de oito minutos.

"Meu coração está dilacerado, já chorei muito. Estamos aqui fazendo orações", disse a mãe.

A situação aconteceu na sexta-feira (17), por volta de 12h, na Vila Jaiara, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Segundo o namorado da jovem, Matheus Oliveira, ela estava almoçando na casa dele quando aconteceu a situação.

"Ela estava na cozinha e entraram em assunto de pimenta. Então ela passou a pimenta no nariz e cheirou. A garganta dela começou a coçar e, logo em seguida, ela já foi perdendo as forças. E a levamos para o hospital", explicou o namorado.

A trancista está em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Anápolis. Segundo a mãe da jovem, ela tem asma, mas nunca tinha tido um quadro grave de reação alérgica. A jovem tem duas filhas de 6 e 7 anos.

A reportagem entrou em contato com a Santa Casa de Anápolis para saber detalhes do estado de saúde da jovem. A unidade confirmou que a jovem está internada na UTI do hospital, mas não deu mais detalhes sobre o diagnóstico.