A mãe da jovem Lalhia Lopes da Silva, que morreu esfaqueada pelo ex-namorado, recebeu alta do hospital onde estava internada em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. A mulher, de 49 anos, também foi atingida pelas facadas no peito, braço e mão, ao tentar ajudar a filha.

Uma parente da mãe disse ao g1 que ela está melhorando dos ferimentos. "Ela não está muito bem psicologicamente. Está muito abalada, mas vai continuar se recuperando em casa", relatou.

O crime aconteceu em 17 de fevereiro na casa da Lalhia, que morava em Formosa. O ex-namorado Vinícius Barbosa Dias, de 25 anos, fugiu da cidade, segundo a Polícia Civil, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar a 227 km de distância, em Anápolis.

A defesa nomeada para Vinícius Barbosa Dias informou em nota, nesta quarta-feira (22), que ele passou por audiência de custódia em Anápolis, mas vai ficar preso até o processo ser enviado para o Juízo de Formosa. "Informa que ainda que a comunicação da prisão foi feita ao juízo competente e que aguardará o momento oportuno para manifestar", diz nota da defesa.

Lalhia Lopes tinha 25 anos quando teve a casa invadida pelo ex-namorado, segundo o delegado Danilo Meneses, que investiga o caso.

A jovem trabalhava como operadora de caixa em uma farmácia. O enterro aconteceu no sábado (18), em um cemitério de Formosa, e comoveu parentes e amigos. Lalhia deixa dois filhos, de 7 e 3 anos.

Acompanhamento na prisão

Vinícius vai receber acompanhamento psicológico na prisão. Ele fez o pedido durante custódia realizada na terça-feira (21), em Anápolis.

"Em razão do relato de pensamentos suicidas, deve o custodiado ser submetido à consulta médica, com o encaminhamento para acompanhamento e tratamento psicológico e/ou psiquiátrico, se o caso", determinou o juiz Rodrigo Victor Foureaux Soares.

Crime

A investigação da Polícia Civil apontou que Lalhia estava em casa quando foi surpreendida pelo ex-namorado. Eles discutiram e o jovem a atingiu com facadas.

Ela se trancou no banheiro e mandou mensagens pedindo socorro para a mãe e que ela chamasse a polícia. Como a mãe mora na rua de cima à casa dela, saiu correndo para ajudar a filha. No local, ela foi esfaqueada pelo jovem.

Ouvindo os gritos da mãe, Lalhia saiu desesperada do banheiro para ajudá-la, e foi atacada novamente. O homem, então, fugiu da residência.

A família contou que Lalhia e o suspeito namoraram pouco menos de 2 meses e estavam separados há quase 1 ano, quando ela terminou o relacionamento. Mesmo assim, o homem fazia várias ameaças de morte contra ela.