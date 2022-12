A mãe da menina que estava perdida em um ponto de ônibus no Setor Bueno, em Goiânia, foi encontrada na noite desta sexta-feira (16). De acordo com o conselheiro tutelar Valdivino Silveira, Luísa Helena Alves de Sousa Guimarães, que é de Hidrolândia, foi achada por volta de 17h e não tinha documentos.

A mãe disse que procurava a filha desde mais cedo, mas os conselheiros que acolheram a criança não acreditam nessa versão.

De acordo com Silveira, a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), a Guarda Civil Municipal (GCM) e outros órgãos que auxiliam na busca de desaparecidos não foram contatados e não foi registrado boletim de ocorrência.

O conselheiro afirma também que recebeu denúncias de que a garota era obrigada a trabalhar pedindo dinheiro, perto de semáforos, o que caracteriza trabalho infantil.

Leia também:

- Menina de 6 anos é encontrada sozinha em ponto de ônibus no Setor Bueno, em Goiânia

-Falta de filmagens atrapalha apuração de desaparecimento de adolescente no Madre Germana 2

Entenda o caso

O Conselho Tutelar de Goiânia foi alertado por pessoas que estavam no ponto de ônibus que a menina estava sozinha no local. De acordo com o conselheiro, quando a criança foi encontrada, ela estava de moletom. Moradores da região deram comida e banho em Luísa e colocaram a camiseta branca usada por ela na foto e no vídeo.

A menina vai passar a noite no conselho e será ouvida novamente pela equipe do local, que apura se a criança é vítima de exploração. O Conselho Tutelar de Hidrolândia, onde a menina mora, também foi notificado.