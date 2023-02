Os familiares da dona de casa Keila Reijane Rodrigues dos Santos, de 39 anos, e da filha dela, Ester, de 2 anos, desapareceram em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, permanecem apreensivos com o sumiço das duas. Naíde Rodrigues, que é mãe de Rejane e avó de Ester, desabafou sobre a saudade que sente das duas.

“É muito doído mesmo. [Estou] Preocupada demais, não durmo, não como”, disse Naíde.

Ao g1, a irmã de Keila, Aline Rodrigues, de 36 anos, contou que teve contato com ela há cerca de 10 dias e também demonstrou preocupação.

“Nós estamos preocupadas, mas com esperanças que ela apareça”, disse.

Aos 74 anos, Naíde explicou que Keila mora em Abadia de Goiás, mas estava na casa da mãe em Aparecida de Goiânia há cerca de um mês. A idosa explicou que, na segunda-feira (20), foi passar a noite na casa de familiares e deixou a filha e a neta em casa, no setor Buriti Sereno. Quando voltou, na terça-feira, não as encontrou mais. A família registrou um boletim de ocorrência na terça-feira (21).

À TV Anhanguera, a Polícia Civil disse que os levantamentos preliminares sobre o caso já foram iniciados e que o inquérito policial vai ser instaurado na próxima semana.

Segundo Aline, a irmã enfrentava problemas pessoais e estava isolada dentro do quarto com a filha.

“Ela apresentava sintomas de depressão há um tempo, ficava só trancada no quarto. Ficava isolada, não gostava de conversar com ninguém”, explicou.

Apesar de já terem registrado o desaparecimento na polícia, a família permaneceu fazendo buscas na redondeza, em ruas, terminais de ônibus e até rodoviárias de Aparecida de Goiânia e da capital. Na esperança de que Keila e Ester sejam encontradas e retornem para casa, a mãe da dona de casa chegou a fazer um apelo.

“Faço um apelo para você voltar. Sua mãe está muito preocupada”, disse a mulher.

Em Goiás, para fornecer informações sobre desaparecimentos, as pessoas podem ligar para a Polícia Civil, pelos números 197, (62) 3201-4826 ou (62) 3201-4834.

