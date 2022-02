Cidades Mãe de Seu Waldemar morre após ficar internada para tratamento contra Covid-19 Humorista fez homenagem a Neyde Moreira em suas redes sociais

Neyde Moreira, mãe do humorista Seu Waldemar, morreu nesta sexta-feira (4) em decorrência de complicações provocadas pela Covid-19. Em nota publicada nas redes sociais, Seu Waldemar disse que a mãe estava entubada há cerca de uma semana em um leito de unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital do Coração. O humorista disse que a mãe sofreu choque séptico ref...