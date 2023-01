A mãe das gêmeas siamesas que passaram por cirurgia de separação nesta quarta-feira (11), afirma que as meninas são guerreiras e que mal vê a hora de estar “ao ladinho das minhas princesas”. Valentina e Heloá Prado foram operadas pelo médico Zacharias Calil, no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia.

O procedimento foi considerado pelo médico um dos mais complexos de sua carreira. Ao POPULAR, Zacharias explicou que os exames realizados preliminarmente nas meninas não mostraram alguns problemas, mas que a equipe estava preparada, pois outros casos já apresentaram a mesma situação.

“O sistema urológico foi um dos que demandou mais tempo. Os ureteres, canais que ligam o rim na bexiga, eram cruzados nas meninas. Os canais de uma, estavam conectados na outra. E como ele é muito fino e mal formado, exigiu um tempo maior”, disse. Outro problema apresentado pelo médico foi em relação a falta de pele para o fechamento do abdômen das meninas, sendo necessário utilizar uma tela. O fígado e os intestinos delgado e grosso foram divididos.

O médico explica que daqui três semanas as garotas devem passar por uma nova cirurgia, a depender da cicatrização. Os procedimentos no centro cirúrgico iniciaram às 8h da manhã e a separação foi concluída às 19h38. Valentina foi para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) às 23h07 e Heloá 00h12. Mesmo com a separação finalizada antes das 20h, o médico explicou que após esse horário iniciou um procedimento bastante demorado para o fechamento das enormes aberturas do abdômen das meninas. Ao todo, a cirurgia completa durou mais de 17h. O vídeo da saída do centro cirúrgico pode ser visto aqui.

A separação das duas irmãs contou com cerca de 50 profissionais de várias especialidades. Elas eram unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias e são acompanhadas pela equipe médica do Dr. Zacharias desde o primeiro ano de vida.

O boletim médico das meninas informou que elas seguem em processo de recuperação cirúrgica, mas estão em estado grave, respirando por aparelhos e necessitando de medicamentos para o controle da pressão arterial. Além disso, estão em uso de antibiótico, em dieta zero e apresentam boa diurese.

Família se mudou para Goiás para tratamento médico

Valentina e Heloá são naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo e estão em tratamento em Goiânia há dois anos. Após o início do acompanhamento médico feito por Zacharias Calil, os pais das crianças decidiram se mudar para Morrinhos, na região Sul de Goiás, para facilitar o deslocamento até o Hecad.

Antes da cirurgia, a mãe das meninas, Valdirene do Prado, disse que estava esperançosa. “Estamos com as expectativas para que tudo dê certo, mas com o coração apertado. Confiamos em Deus e com muita gratidão pela equipe médica”. Os pais das crianças foram acompanhados por uma equipe de psicólogos e tiveram até momento com música religiosa tocada pela equipe do hospital, para que a família pudesse manter a calma e tentar controlar a ansiedade até o final da cirurgia.

Pós-operatório

Após a separação, o médico explica que as meninas precisarão de um acompanhamento por anos e vão passar por outras cirurgias. Zacharias explica que o pós-operatório é tão importante quando a própria cirurgia e que as meninas serão acompanhadas de forma especializada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com uma equipe preparada para o acompanhamento dessas crianças. Após a liberação do período mais crítico, as meninas serão levadas para a enfermaria da unidade.

Hecad

O procedimento é o primeiro realizado no Hecad. A gerente médica do hospital, Ingrid Araujo, diz que a cirurgia foi recebida com muita alegria pela instituição. “A unidade completa um ano desde a sua abertura e há dez meses estamos nos organizando para essa operação”, afirma.

A médica destaca também a importância do Sistema Único de Saúde (SUS). “É muito gratificante saber que um hospital desse tamanho existe dentro do nosso país e pode realizar essa cirurgia de tamanha complexidade. Vamos realizar esse procedimento da melhor maneira possível e acompanhar o caso. Esta será a porta de entrada para outras cirurgias do tipo”, afirma.