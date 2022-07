Cidades Mãe denuncia filho depois de achar drogas no travesseiro dele, em Orizona Adolescente de 16 anos tinha anotações em um caderno que fazia referência à facção criminosa Comando Vermelho

A mãe de um rapaz de 16 anos denunciou o filho à polícia depois de achar pedras de crack embaixo do travesseiro dele, no município de Orizona, região sudeste de Goiás. A mulher procurou a Polícia Militar (PM) na quinta-feira (30). A Polícia Civil lavrou um boletim de ocorrência circunstanciado de ato infracional em nome do menor, que é um documento similar ao inquérito polici...