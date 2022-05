Cidades Mãe denuncia que filho foi agredido por diretora de escola, em Goiânia Profissional da educação negou agressão e informou ao Conselho Tutelar que separou o menino de uma briga com outro estudante

Após uma briga entre estudantes de 11 anos da Escola Municipal Leonísia Naves de Almeida, no setor Morada do Sol, em Goiânia, a mãe de um dos alunos envolvidos registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil contra a diretora da unidade e relatou que a profissional teria agredido o seu filho no pescoço. A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que a diretora s...