Cidades Mãe denuncia que mulheres aplicaram golpe com o nome do filho que teve 80% do corpo queimado João Lucas, de 2 anos, já passou por aproximadamente 10 cirurgias, mas caso é delicado. Menino segue internado e não há previsão de alta

O sofrimento da família de João Lucas Silva Ferreira, de apenas 2 anos, que teve 80% do corpo queimado após uma panela com água quente cair sobre ele, tem sido perpetuado depois de descobrir que três mulheres estão usando a imagem do menino para aplicar golpes em Rio Verde. Os pais da criança se mudaram da cidade com destino a Goiânia para ficar perto do filho, que es...