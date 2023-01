Um jovem de 18 anos morreu depois de levar um choque durante um jogo de futebol que aconteceu em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A mãe de Gabriel Henrique, Rita de Kássia, conta que o menino levou uma descarga elétrica ao encostar a mão em um poste quando foi buscar a bola que caiu para fora da quadra. Ao g1, a mãe contou que o jovem estava em uma fase feliz e era apaixonado por futebol.

"Gabriel era apaixonado por futebol desde os 6 anos, amava estar com a família e era um rapaz muito amoroso", desabafou a mãe.

Após o acidente, que aconteceu no dia 12 de janeiro. No entanto, a mãe de Gabriel conta que ele foi socorrido no local e levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Luziânia. Logo depois, transferido para o Hospital de Santa Maria, no Distrito Federal, onde não resistiu aos ferimentos. Gabriel morreu no último dia 17 e foi sepultado na sexta-feira (20).

O g1 tentou contatar por telefone, na noite desta sexta-feira, a empresa responsável pela quadra de esportes que o menino levou o choque e não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

A mãe contou que, quando levou a descarga elétrica, o menino estava com os amigos. Ela ainda denunciou que, no local em que o menino levou o choque "não havia placas dizendo que não poderia passar". Além disso, disse que registrou boletim de ocorrência na polícia acerca do caso.

O g1 entrou em contato com a Polícia Civil, na noite desta sexta-feira, para saber se o caso está sendo investigado pela polícia e aguarda retorno.

