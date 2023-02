A trancista Thais Medeiros, de 25 anos, internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Anápolis após cheirar pimenta, segue sedada e passará por novo exame de tomografia nesta quarta-feira (22). A informação foi repassada ao POPULAR no fim da tarde desta terça-feira (21), pela mãe da jovem, Adriana Medeiros.

De acordo com a mãe da jovem, ela segue sedada por conta do inchaço no cérebro. "Os médicos explicaram que o cérebro dela está muito inchado. Agora os cuidados estão voltados para diminuir esse inchaço e por isso ela continua sedada. De ontem para hoje, apesar disso, ela respondeu bem ao tratamento para pneumonia e nos deu uma esperança maravilhosa”, destacou Adriana.

A mãe também falou sobre o novo exame que será feito. "A equipe médica diminuiu a sedação da Thaís ontem (segunda-feira), e ela esboçou reações, inclusive tossiu, o que é um bom sinal. Amanhã cedo ela fará uma nova tomografia e os médicos decidirão se ela terá a sedação suspensa de vez ou se ainda não”, afirmou a mãe da jovem, que também elogiou o trabalho médico. "Estão fazendo tudo o que podem", completou.

Entenda o caso

Segundo Matheus Lopes de Oliveira, namorado de Thais, ela estava almoçando na casa dele, quando a jovem passou mal. "Ela estava com meus pais na cozinha e entraram em assunto de pimenta. Então ela passou a pimenta no nariz e cheirou, então a garganta dela começou a coçar e logo em seguida ela já foi perdendo as forças e a levamos para o hospital", explicou.

A princípio, a jovem foi levada para o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi necessário reanimá-la. Depois, foi encaminhada à Santa Casa, onde segue internada.

De acordo com a mãe da jovem, ela já passava mal antes do contato com a pimenta.

