A mãe de Ramon Souza, modelo e influenciador encontrado morto na piscina de uma casa de festas, desabafou ao descrever o filho. “Meu filho era um menino muito abençoado. Posso dizer que perdi o meu maior companheiro, o meu maior cúmplice e o meu melhor amigo ", contou. O jovem foi encontrado morto em uma piscina, em Goiânia, na última segunda-feira (13).

Aos 20 anos, o modelo também era maquiador e penteador. Em suas redes sociais, ele compartilhava com seus pais de 6 mil seguidores fotos dos trabalhos que fazia em suas clientes. O jovem também dava aulas de automaquiagem e divulgava o curso em seu perfil. Ramon era filho de José Ribamar, ex-vereador de Aparecida de Goiânia na 12ª Legislatura, que foi de 2009 a 2012.

“Tenho cinco filhos, e três gestações, duas foram gemelares, inclusive o Ramon era gêmeo. Ainda estou tentando assimilar tudo que eu e minha família estamos vivendo esses dias, é triste saber que não terei o meu maior companheiro aqui do meu lado. Perder um filho aos 20 anos é uma dor surreal, mas fico feliz em saber que tenho lembranças boas com ele, assim como todos os amigos dele também. Ele era muito amado”, informou Mônica.

Segundo a mãe, o corpo do jovem foi velado no local onde eles moram, no Jardim dos Girassóis, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana de Goiânia, e enterrado no Cemitério do Centro de Aparecida. “Fizemos questão de velar o corpo do Ramon no lugar que ele mais gostava, a nossa casa, um lugar abençoado”, completou.

“Vou lembrar do meu filho com muita luz, porque era justamente o que ele era. Vou lembrar do jeito que ele me maquiava, do jeito que ele me arrumava, do jeito que ele me fazia feliz”, finalizou Mônica.

O delegado responsável pelo caso, Carlos Alfama, informou que somente o laudo do exame cadavérico, que é feito por médico legista no Instituto Médico Legal (IML), pode apontar a causa da morte, mas ele ainda não ficou pronto. "O exame vai dizer exatamente o que aconteceu, se foi afogamento, se ele passou mal antes ou outro motivo", esclareceu.

Relembre o caso

Ramon foi encontrado morto em uma piscina em Goiânia por volta de 16h, na última segunda-feira (13), após um amigo dele chamar a polícia.

O delegado aguarda o laudo da perícia para descobrir a causa da morte, mas tudo indica que foi uma morte acidental, segundo o investigador.

“Chamou a atenção a circunstância em que o corpo foi encontrado, ele estava submerso e a família suspeitou de homicídio. Ele pode ter usado drogas e bebido na festa e passado mal”, disse o delegado.

A Polícia Militar (PM) divulgou que o dono da casa de festas (e amigo da vítima) contou que Ramon, ele e outros amigos foram a uma boate em Goiânia no domingo, em seguida foram para a conveniência de um posto de combustíveis e para o local. Na festa, tinham cerca de 10 pessoas, conforme o relato deste amigo à polícia.

Ainda à PM, o homem contou que Ramon pediu para dormir na casa dele, pois morava longe. O dono da casa de festas disse que saiu de manhã e, quando voltou, viu o jovem morto na piscina.

A polícia divulgou que o dono da casa foi encaminhado à Central de Flagrantes porque os militares encontraram documentos falsos em uma gaveta, também com fundo falso, na casa. À PM, o homem contou que vendia os documentos há muito tempo, mas havia parado e apenas os guardava em casa.

Luto

Uma vez que Ramon era filho do ex-vereador José Ribamar, que exerceu a legislatura entre 2009 e 2012, o presidente da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia encerrou a sessão ordinária mais cedo, nesta terça-feira (14), em respeito ao luto pelo falecimento do jovem.

“Após o encerramento da sessão, todos os vereadores foram ao velório prestar condolências ao ex-parlamentar e seus familiares”, informou o órgão. “A Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia manifesta sentimentos à família e amigos pela morte precoce de Ramon Souza”, declarou a Casa.