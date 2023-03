Uma mãe e sua companheira foram presas suspeitas de espancar os filhos com cabo de rodo, em Anápolis, a 55km de Goiânia. O menino de 2 anos teve lesões nas partes íntimas e a irmã, de 5 anos, fraturas no cotovelo, que vai deixar sequelas, e na cabeça, segundo o Conselho Tutelar.

O g1 não localizou a defesa das mulheres para se manifestar sobre a prisão até a última atualização dessa reportagem.

As crianças contaram que apanhavam todos os dias e até quando pediam comida. Os dois irmãos ficavam de castigo, sem roupa e sem comer, segundo o Conselho Tutelar.

O menino e a irmã eram agredidos pela mãe, de 25 anos, e a companheira dela, de 39 anos, segundo o conselho tutelar. Elas foram presas na sexta-feira (3) e vão passar por audiência de custódia na semana que vem.

As duas crianças estão sendo cuidadas por um tio. O conselho contou que o pai solicitou a guarda dos filhos ao saber das agressões.

Prisão

A Polícia Militar (PM) chegou às duas mulheres após uma conhecida da família achar estranho os machucados no menino e o levou para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na quarta-feira (1º). A criança estava com as partes íntimas inchadas e com hematomas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe foi a UPA ver o filho, mas tentou fugir ao encontrar os policiais militares que acompanhavam a situação, mas não conseguiu e foi presa.

A companheira dela foi localizada com a irmã do menino e também foi presa. As mulheres foram detidas por lesão corporal gravíssima e maus tratos.

A reportagem não conseguiu contato com a Polícia Civil para saber como está a investigação do caso.