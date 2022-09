Cidades Mãe e filha ficam feridas em acidente na GO-060, em Trindade Carro em que elas estavam teria sido atingido por outro veículo em alta velocidade

Mãe e filha ficaram feridas no começo da tarde deste domingo (18), após o carro em que elas estavam ser atingido na traseira por outro, no km 16 da GO-060, em Trindade. A Polícia Militar esteve no local e, segundo o relatório, o veículo em que as duas mulheres estavam trafegava pela pista, quando um motorista em alta velocidade o atingiu na traseira. Com o impact...