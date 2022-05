Cidades Mãe e filha são aprovadas juntas para mestrado em Performances Culturais na UFG Isabella Penna e Sheila Penna iniciam as aulas nesta quinta feira (26), com entusiasmo para estender o companheirismo às salas de aula

Isabella Penna, de 28 anos, e sua mãe Sheilla Penna, 49, foram aprovadas juntas no mestrado em Performances Culturais da Faculdade de Ciências Sociais (FCS), na Universidade Federal de Goiás (UFG). A linhagem de pesquisa das duas é diferente, mas as aulas presenciais, com início na quinta-feira (26), são as mesmas. Graduada em Gestão da informação, Isabella se ins...