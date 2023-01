Um homem de 30 anos foi preso em flagrante, na última sexta-feira (13), por invasão, roubo e estupro, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O suspeito teria entrado na casa das vítimas, que são mãe e filha, para roubar, mas durante a ação o homem teria também violentado sexualmente as duas mulheres. A Polícia Militar (PM) prendeu o suspeito no final da tarde do mesmo dia e recuperou os bens roubados.

Segundo a PM, o homem levou da casa das vítimas uma televisão, uma bicicleta, dinheiro e um celular. Nos relatos da polícia consta que o homem tentou fugir e se esconder ao perceber que os policiais o seguiam, mas foi capturado pouco depois. Foi constatado que o suspeito de 30 anos já tinha uma ficha criminal por roubo, extorsão, furto, resistência e homicídio. Agora, ele pode responder também por roubo qualificado e por estupro.

As duas mulheres, de 15 e 45 anos, receberam atendimento médico e já passaram por exames de corpo de delito na polícia científica da cidade.

O homem foi encaminhado para a 8° Delegacia Regional de Polícia.

Leia também:

- Serial killer de Goiânia vai a júri pela última vez

- Servidor do judiciário de Corumbá de Goiás é afastado após participar de atos golpistas