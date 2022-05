Cidades Mãe e filho morrem em incêndio em São Domingos Segundo informações não oficiais, as chamas teriam começado em um carregador de celular que estava em uma tomada na sala da residência

Eliete Carvalho de Jesus, de 30 anos e seu filho Davi Carvalho da Silva, de 2, morreram após a casa em que estavam pegar fogo, na manhã do último sábado (21), no Setor Aeroporto, em São Domingos, na região nordeste de Goiás. Segundo informações não oficiais, as chamas teriam começado em um carregador de celular que estava em uma tomada na sala da residência. No ent...