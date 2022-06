Cidades Mãe e filho recém-nascido são socorridos por meio da escada após parto de emergência, em Goiânia Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a mulher e a criança foram encaminhadas para a Maternidade Dona Iris

Uma mulher deu à luz em um apartamento localizado no Bairro Residencial Aquários, em Goiânia, na madrugada de domingo (5). Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBM-GO), equipes da corporação se deslocaram ao local para ajudar no parto. Em entrevista ao O POPULAR, o Sargento Rogério Mendes relata que, para levar a mãe e o bebê, os bombeiros utilizaram uma ca...