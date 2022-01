Cidades Mãe e filho são executados em Jaraguá Um jovem, de 21 anos, também foi morto a noite deste sábado (15) no município

Mãe e filho foram mortos a tiros na noite deste sábado (15), no bairro Jardim Santa Fé, em Jaraguá,a 130 km de Goiânia. Um terceiro homicídio também foi registrado no município. A Polícia Civil (PC) informou que Edilene da Costa Ferreira, de 37 anos, e Emanuel Felipe Ferreira, de 22, foram executados em frente a casa onde moravam. No local ainda havia uma jovem ...