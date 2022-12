Cidades Mãe e filho são presos suspeitos de envolvimento em homicídio, em Bom Jesus de Goiás PC-GO informou que o homem atirou na vítima depois que sua mãe teria sido, supostamente, agredida; mulher havia prometido que aquilo "teria volta"

Uma mulher e um homem, mãe e filho, foram presos nesta quarta-feira (30), em Bom Jesus de Goiás, cidade a 215 quilômetros de Goiânia. Os dois são suspeitos de participar de um homicídio no dia 22 de outubro. De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO), a vítima foi morta com seis tiros nas costas e cabeça depois de ter, supostamente, ameaçado a mãe do autor d...