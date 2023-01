Duas pessoas foram presas temporariamente suspeitas de matar um homem em um bar, no Condomínio das Esmeraldas, em Goiânia. O caso aconteceu no dia 6 de novembro de 2022. Leila Alves de Matos, conhecida como “Ruiva”, e Vinícius Alves de Souza, que são mãe e filho, confessaram ter matado Valdivino Moreira Dias a facadas.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que a vítima teria tido um relacionamento amoroso com Leila e, ao encontrá-la no bar, tentou se aproximar. O filho da mulher, com ciúmes, iniciou uma discussão.

Testemunhas disseram aos policiais que Leila agrediu Valdivino no rosto. Vinícius, aproveitando-se da situação, começou a esfaquear o homem. Outras pessoas, também ouvidas no inquérito policial alegaram que, mesmo sem chance de defesa, a vítima continuou sendo agredida.

A dupla segue à disposição da Justiça. A reportagem não localizou a defesa dos envolvidos.

