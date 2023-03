Um carro bateu contra a barra de ferro que divide a faixa do Eixo Anhanguera, em Goiânia, nesta terça-feira (7) à noite. A proteção atravessou o veículo pelo para-brisas até o vidro de trás. No carro estavam a motorista e o filho dela. Ambos estão bem e em casa. As imagens foram gravadas por pessoas que passavam pelo local.

O local onde o acidente aconteceu fica próximo à plataforma do Setor Coimbra. A condutora do veículo contou que ela e o filho estavam voltando da escola. Ela disse que a visibilidade ficou ruim por causa da chuva.

As imagens são impressionantes por causa da forma com que a barra de ferro atravessou o veículo, mas a motorista e seu filho estão bem. Ela contou que não conseguiu dormir durante a noite: “Estou ainda tentando entender, mas agradecendo a Deus por esse livramento”, disse ela.

A condutora não teve nenhum ferimento e seu filho teve um corte no rosto e precisou levar alguns pontos, mas segundo ela já está em casa, em observação. Ela disse que ainda está tentando entender como tudo aconteceu e contou que é cuidadosa e antes nunca teve acidente de trânsito.

“Ele estava do meu lado, no banco da frente de passageiro conforme é permitido pela idade e altura. Sempre fui muito cuidadosa com ele. Sempre usou cinto de segurança, cadeirinha. Não tenho nenhuma outra intercorrência no trânsito”, contou ainda abalada com o acidente.

A mãe finalizou contando que o filho conversou com ela o tempo todo após o acidente e agradeceu pelo atendimento dos policiais, bombeiros e da equipe do hospital.

