A mãe e as irmãs de Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos, prestaram homenagens a ele na missa de sétimo dia do filho do governador Ronaldo Caiado (UB). A celebração aconteceu na noite deste sábado (9), na Catedral Metropolitana de Goiânia, no Setor Central. Ronaldo Filho morreu no último domingo (3).

"Ele era uma unanimidade. Lindo, carinhoso e amoroso. Era impossível não amá-lo", disse a professora Thelma Gomes, mãe do rapaz. " Nunca vi um menino mais amado", completou Anna Vitória, irmã mais velha de Ronaldo Filho, que também é filha de Thelma.

Bastante emocionada, Anna Vitória, contou que tinha o irmão como um companheiro e que conversava com ele diariamente. "Não consegui e ainda não consigo expressar o tamanho da minha dor. Tínhamos um pacto meu irmão amado: eu cuidaria sempre de você e você estaria sempre ao meu lado. Assim, caminhamos por curtos, curtíssimos, 40 anos."

A terceira filha do governador, Maria, relembrou como o irmão era próximo dos amigos e tinha um jeito tranquilo e carinhoso. "Você que era o olhar mais doce e sereno, o abraço mais apertado e sincero, o sorriso mais lindo e verdadeiro, e meu irmão mais pirracento" disse.

Já a filha caçula de Caiado, Marcela, destacou como o irmão era próximo da família e como gostava de passar o tempo junto com eles. "Família a gente não escolhe, mas se pudesse, te escolheria mil vezes para ser meu irmão."

