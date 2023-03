Uma mulher e namorado são investigados suspeitos de abuso sexual contra as filhas dela, de 6 e 9 anos, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo a Polícia Civil (PC), os suspeitos foram ouvidos na última quinta-feira (2) após uma denúncia anônima.

O caso é investigado pela delegada Thaynara Andrade, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Aparecida. Ao POPULAR, ela alegou que o caso está em sigilo, mas informou que, até o momento, celulares, notebooks e materiais eletrônicos foram apreendidos.

“A Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia anônima de estupro, porém isso não foi verificado para ensejar uma prisão em flagrante. Os suspeitos foram ouvidos e liberados. Por enquanto, a respeito desse caso, não vamos divulgar mais informações para não atrapalhar as investigações”, enfatiza.

Questionada se as vítimas foram encaminhadas ao Conselho Tutelar, a investigadora disse que ainda verifica a situação. O POPULAR tentou contato com a Polícia Militar (PM) e com o Conselho Tutelar para ter mais informações, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria.

Como os nomes dos envolvidos não foram divulgados, o POPULAR não pôde localizar a defesa deles para um posicionamento.

Leia também:

- Pai é preso suspeito de estuprar as três filhas

- Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de filha de amigo e armazenar pornografia infanti

- Homem é preso duas vezes em 8 dias suspeito de agredir a companheira