Cidades Mãe e padrasto são indiciados por maus-tratos e morte de bebê em Jataí Laudos mostraram que versão apresentada pelo casal, de suposta queda, era falsa. Criança, que foi encaminhada para atendimento em Goiânia, teve múltiplas fraturas e sofreu traumatismo craniano

A mãe e o padrasto de Henry Gabriel Marinho Vidal, de 1 ano, foram indiciados nesta quinta-feira (5) por maus-tratos que resultaram na morte do menino de Jataí. Segundo a investigação, o casal informou uma suposta queda em casa, mas laudos mostraram que a versão apresentada era falsa e que as agressões ocorriam com frequência. Os dois fugiram da cidade e deixaram todos o...