Cidades Mãe goiana luta por ajuda para a filha com síndrome do ‘Alzheimer infantil’ Thaynnara Cabral ouviu dos médicos que a filha Liz, que também tem epilepsia e encefalopatia, vai começar a desaprender e a esquecer de tudo a partir de quatro anos de idade

Com apenas 3 anos e 9 meses de vida, a pequena Liz tem como passatempo preferido sair com a mãe, a autônoma Thaynnara Cabral, de 25 anos, para olhar as casas da vizinhança e perguntar quando elas também “terão uma casinha”. Thaynnara tenta animar a menina suprimindo a angústia que a consome: além de ser diagnosticada com encefalopatia e um tipo severo de epilepsia que c...