Uma mãe e sua filha foram baleadas na manhã desta terça-feira (14) em Itumbiara, região Sul de Goiás. A mãe, Claudiane Fernandes Silva, de 38 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. A filha, Kauane Fernandes da Silva, 19 anos, está internada em estado grave.

Claudiane e Kauane estavam indo para o trabalho em uma moto quando foram surpreendidas e baleadas. O caso aconteceu na Rua Sancher Gomes Pereira, setor Maria Luiza Machado.

Leia também:

- Jovem é preso suspeito de matar adolescente por engano após briga em tabacaria

- Homem é preso suspeito de se passar por corretor de imóveis para aplicar golpes

Elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a mãe morreu a caminho do hospital. A filha está internada na UTI do Hospital Regional São Marcos, em estado estável. O POPULAR tentou entrar em contato por ligação com o hospital para saber o estado de saúde atualizado de Kauane, mas não obteve retorno.

A Polícia Civil está trabalhando em mais de uma linha de investigação e não divulgou quais são as hipóteses por trás do crime. No entanto, acredita-se que a tentativa de homicídio possa ter sido premeditada por alguém que já conhecia a rotina das duas vítimas.