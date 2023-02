Matéria atualizada às 9h23 do dia 8 de fevereiro de 2023

A família de Yasmim Silva Fernandes Costa, de 13 anos, pede ajuda para encontrar a adolescente, que não é vista desde a noite do último domingo (5), no Parque Amazônia, em Goiânia. Segundo a mãe, a adolescente participou de uma reunião de família no almoço de domingo e foi dormir por volta de 1h.

Atualização: a mãe informou que a menina foi encontrada na terça-feira (7) e está bem.

“Estava todo mundo de boa, não teve nenhum desentendimento. Ela pediu um sanduíche pra comer e eu comprei pra ela. Antes de dormir, eu percebi que ela estava um pouco agoniada, tranquei a casa e quando acordei e ela não estava mais”, explica a mãe, Lidiane Rita da Silva.

De acordo com Lidiane, Yasmin não costuma dormir fora e sair para festas, porque ela sempre leva e busca a garota em todos os lugares. Na casa, moram a adolescente, a mãe, o padrasto e a irmã mais velha. A mãe conta que a filha nunca fugiu de casa e é uma pessoa amorosa.

A garota não tem telefone, mas conseguiu um emprestado e enviou um áudio na noite desta segunda-feira (6) para o primo. “Ela vê as mensagens, mas não responde. Acredito que ela não esteja sozinha e tem alguém com o celular dela” explica Lidiane.

A família buscou imagens nas câmeras de segurança da região, mas não conseguiu encontrar vestígios da adolescente. O boletim de ocorrência do desaparecimento foi registrado nesta terça-feira (7).

Caso alguém tenha visto Yasmin ou saiba de alguma informação, pode entrar em contato com a mãe, pelo telefone (62) 99998-3734, ou com o padrasto, pelo telefone (62) 99975-4575.