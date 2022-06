Cidades Mãe procura pela filha que sumiu há 5 anos após pegar carona com padrasto em Valparaíso de Goiás Thayná foi vista pela última vez em 16 de fevereiro de 2017. Padrasto chegou a ser preso acusado do crime, mas está em liberdade

Já são 5 anos em que Jussara Lacerda, procura pela filha Thayná Ferreira Alves. Na época com 21 anos, a jovem desapareceu em 2017 depois de pagar uma carona com o padrasto na cidade de Valparaíso, entorno do Distrito Federal. Na investigação, Waldezar Cordeiro de Matos foi indicado pelo crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, já que o corpo de Tha...