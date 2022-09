Cristiano Rafael Santos, de 31 anos, é confeiteiro e está desaparecido desde o dia 4 de agosto. Ele foi visto pela última vez depois de fazer um teste de emprego em uma fábrica de salgados e entrar em um ônibus para voltar para casa, em Goiânia. A mãe do rapaz, Célia Pereira, conta que ele estava feliz porque seria contratado, mas desapareceu e não deu informações de onde estava.

Cristiano morava em Uruana, município localizado no centro de Goiás, com a esposa e o filho de três anos. Desde que se separou da esposa, se mudou para a capital goiana em busca de novas oportunidades de emprego. “Ele se mudou da cidade porque não estava se sentindo bem com o fim do casamento. Ela estava procurando emprego aqui e fez um teste em uma fábrica que faz salgados. O dono gostou e ele foi contratado para já trabalhar no dia seguinte” informou a mãe do jovem.

De acordo com o Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID), nenhum rastro e nenhuma pista do desaparecimento foram encontrados. O primeiro a desconfiar do desaparecimento foi o amigo do confeiteiro, que percebeu a demora dele em voltar para casa, avisou a família e registrou o caso na Polícia Civil.

“É muito difícil, às vezes recebemos alguma ligação com informações dele, vamos atrás, mas acaba sendo alarme falso”, explicou a GID. De acordo com o Grupo de Investigação, o rapaz era diagnosticado com depressão e estava passando por um momento muito difícil pós-término do casamento. A família, parte de Uruana e parte do Pará, pede ajuda nas buscas.

Quem tiver informações sobre o desaparecimento de Rafael, pode entrar em contato pelo telefone da Polícia Civil 197 ou pelo número (62) 98406-4620.

