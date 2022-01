Cidades Mãe que abandonou recém-nascida em Cristalina diz que foi estuprada e não queria ter filha Criança foi encontrada por uma vizinha ainda com cordão umbilical, enrolada em um pano molhado, com restos de placenta e sinais de hipotermia

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) ouviu a mãe que abandonou sua bebê recém-nascida em uma obra de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, no último domingo (9). A mulher de 32 anos alegou que engravidou porque foi estuprada, em outro estado, e que não queria ter a filha. Ela teria conseguido esconder a gestação da família. A criança foi encontrada por um...