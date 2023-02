Cidades Mãe que matou duas filhas em Edéia tem transtorno psicótico Exame de insanidade aponta características em dona de casa que, segundo a lei, a tornariam inimputável pelas mortes. Laudo foi feito 4 meses após internação de dona de casa

Laudo pericial feito pela Junta Médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) aponta que a dona de casa Izadora Alves de Faria, de 31 anos, acusada de matar as duas filhas em Edéia no dia 27 de setembro, sofre de transtorno psicótico e no dia do crime era “inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato” e “determinar-se de acordo com esse ent...