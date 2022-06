Cidades Mãe relata ansiedade para júri de PM acusado de matar jovem em abordagem: ‘Fé na Justiça’ "Após o julgamento, vou poder enterrar ele", diz Adriana Farias, mãe de Wallacy, morto durante abordagem

O julgamento do sargento de Polícia Militar Lucimar Correia da Silva, indiciado pela morte do jovem Wallacy Maciel de Farias, de 24 anos, está agendado para às 8h30 desta quarta-feira (15). A mãe do rapaz, Adriana Teodoro de Farias, contou ao POPULAR que está ansiosa pela decisão. “Já tem umas três noites que não consigo dormir. Tenho muita fé que a g...