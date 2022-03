Cidades Mãe suspeita de queimar a filha de 8 anos com colher quente por “comer demais” está foragida Mulher, que foi indiciada por tortura, também bateu na menina com fios elétricos e cipó em Alvorada do Norte

Uma mulher de 26 anos foi indiciada por tortura após queimar a filha com uma colher quente e bater nela com fios elétricos e cipó em Alvorada do Norte. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que tem apenas 8 anos, revelou ao Conselho Tutelar da cidade que foi agredida diversas vezes pela mãe que alegava que a filha “comia demais”. O Conselho Tutelar de Alv...