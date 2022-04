Cidades Média de mortes pela Covid-19 em Goiás volta ao patamar do início da pandemia Letalidade da doença está em 0,19% e número semanal de óbitos chega perto do verificado em abril de 2020

A última vez que a média móvel, levando em conta sete dias, e a quantidade de mortes por semana epidemiológica por Covid-19 em Goiás estiveram tão baixas foi no início da pandemia. O estado registrou uma média móvel de 1,57 mortes no dia 30 de março. A última vez que o número ficou abaixo assim foi no dia 27 de abril de 2020. A última semana epidemiológica, entre 27 de mar...