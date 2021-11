Cidades Média móvel de óbitos por Covid-19 é a menor desde abril de 2020 Base de dados da Fiocruz indica queda nas mortes desde junho

A ferramenta Monitora Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que acompanha a evolução da pandemia da covid-19 no Brasil, registrou ontem (31) 311,43 óbitos na média móvel de sete dias. É a menor média desde 28 de abril do ano passado, logo após o início da pandemia no país, quando foram 325,14 mortes. Até o momento, os dados oficiais do Ministério da Saú...