Cidades Média móvel de casos da Covid em Goiás passa de 4 mil Registros no mês anterior, em comparação com dezembro de 2021, subiram mais de nove vezes em Goiás. No entanto, agora já há tendência de queda para fevereiro

A média móvel de casos de Covid-19 em Goiás encerrou 2021 em 454,86, sendo 422 novos casos registrados no dia, o que já identificava um aumento no número de contaminados desde o dia 19 de dezembro, quando o índice ainda apontava 58,71. No entanto, em janeiro, a situação da pandemia voltou a ficar pior e instituiu nova onda de contaminação, com a maior média móvel já ...