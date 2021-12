Cidades Média móvel de mortes por Covid no Brasil está abaixo de 200 há nove dias Brasil registrou 82 mortes por Covid e 1.686 casos da doença, neste domingo (12)

Em mais um dia em que alguns estados afirmam estarem com dados da pandemia afetados pelo ataque cibernético aos sistemas do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 82 mortes por Covid e 1.686 casos da doença, neste domingo (12). A média móvel de casos nos últimos sete dias é de 6.679 e a de mortes está em 181. O país completou, assim, nove dias seguidos com médias ...