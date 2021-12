Cidades Médica distorce estudo para atacar vacinas e é desmentida pelo autor Circula pelo Kwai e pelo WhatsApp um vídeo de uma médica antivacina, alvo de outras verificações do Comprova. Desta vez, ela aparece em um evento na Assembleia Legislativa de São Paulo mostrando imagens de autópsias e fazendo diversas afirmações falsas sobre as vacinas contra a covid-19

