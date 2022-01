Cidades Médica sofre traumatismo craniano após ser agredida por casal ao pedir exame para dar atestado Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver os suspeitos darem socos e puxarem o cabelo da profissional depois que ela pediu exame de Covid-19 antes de dar um atestado à mulher

A médica Sabrina Ribeiro de Oliveira Lacerda, de 28 anos, sofreu traumatismo cranioencefálico após ser agredida por um casal em uma unidade de saúde do Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver os suspeitos darem socos e puxarem o cabelo da profissional depois que ela pediu exame de Covid-19 antes de dar um a...