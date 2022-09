Cidades Médico é agredido por pai de adolescente após recusar pedido de atestado de 3 dias, em Aragoiânia Situação foi registrada neste domingo (18), no Hospital Materno Infantil da cidade e vítima foi atingida com capacete

Um médico de 30 anos foi agredido na tarde deste domingo (18) enquanto trabalhava no Hospital Materno Infantil de Aragoiânia por negar a um adolescente um atestado de 3 dias. O menino chegou ao local com uma luxação crônica no joelho esquerdo e após ser medicado, recebeu atestado de um dia. O pai teria questionado a conduta do médico Diego Santana e o atingido no ros...