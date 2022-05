Cidades Médico é suspeito de abusar sexualmente de paciente em Hospital de Goiânia Mulher consultava com o investigado há 7 anos, por conta de um problema no intestino; médico diz ter ficado assustado com a denúncia

Um médico proctologista de 54 anos passou a ser investigado pela Polícia Civil (PC) por suspeita de abuso sexual contra uma paciente, de 41, em um hospital do Setor Sul, em Goiânia, nesta sexta-feira (6). A mulher, que mora em Senador Canedo, consultava com o investigado há sete anos por conta de um problema no intestino, causado por complicações da doença de chagas, e...