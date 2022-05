Cidades Médico acusado de deformar rosto de pacientes em Goiás e DF tem registro suspenso Wesley Noryuki Murakami utilizava polimetilmetacrilato (PMMA) nos pacientes como tratamento estético, mesmo sem possuir nenhuma especialidade médica

O Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina (CFM) suspendeu o exercício profissional do médico Wesley Noryuki Murakami pelo período de 30 dias. Ele é acusado de deformar pacientes que passaram por procedimentos estéticos em Goiás e no Distrito Federal, usando uma substância chamada PMMA, usada normalmente em pacientes com Aids. A decisão f...