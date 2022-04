Um médico de 32 anos, identificado como Wilker Sabino Campos da Silva, morreu na tarde da última sexta-feira (1º) no lago de um parque de ecoturismo em Terezópolis de Goiás, a 35 quilômetros de Goiânia. O homem chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu.

O caso aconteceu no Park Santa Branca. De acordo com um funcionário do local, Wilker nadava numa região própria para banhistas no lago da tirolesa, junto com a prima, quando a mulher deixou o local.

Algum tempo depois, o salva-vidas e a prima de Wilker estranharam o sumiço do homem, que foi encontrado no lago aparentemente já sem sinais vitais.

Ao POPULAR, o funcionário disse ainda não saber o que ocorreu, uma vez que Wilker estava numa região considerada rasa – própria para banhistas -, e não teria ultrapassado os limites indicados pelo parque. “Não sabemos se ele teve um mal súbito, ou se afogou”, disse.

Em nota, o Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego) lamentou a morte do médico. “O Cremego se solidariza com a família, os amigos e os médicos goianos neste momento de dor”, escreveu.

A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para saber se uma investigação sobre o caso será aberta.

